Vánoční hodina s rodilým mluvčím

Naši žáci 3. - 5. ročníků se každý týden setkávají pravidelně v hodinách s rodilým mluvčím pane Lee Mortonem, a to díky projektu Rodilí mluvčí do škol, do nějž je naše škola společně s dalšími školami z ORP Otrokovice zapojena.

Vánoční hodina s rodilým mluvčím. | Foto: Základní škola Žlutava