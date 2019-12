Už dvaadvacátým rokem pomohli lidé nákupem vánočních rostlin prostřednictvím Šance Olomouc těžce nemocným dětem. Jedním z pravidelných stanovišť, kde prodávali dobrovolníci vánoční hvězdy na pomoc těžce nemocným dětem, se stala i budova otrokovické radnice. Ve středu 4. prosince přivezla na městský úřad Zdena Wasserbauerová padesát pět těchto vánočních rostlin.

Vánoční růže pomáhají nemocným dětem. Přispěli i zaměstnanci otrokovického úřadu | Foto: Romana Stehlíková

Každým rokem si růži koupila i Lenka Kvapilová z kanceláře starostky: „Vánoční období nejraději prožívám se svou rodinou, kdy si kromě předávání dárečků přejeme také mnoho zdraví do dalšího roku. Ne každý má to štěstí sejít se v plném zdraví v kruhu rodinném u domácího krbu. Proto jsem ráda, že nákupem vánoční hvězdy můžu pomoc těm, kteří to potřebují.“