Blíží se konec dubna, čas známý jako období, kdy se slétají čarodějnice na vrcholky hor, kde se účastní magických sabatů. Pracovníci našeho Domečku se s několika hodnými čarodějkami, kořenářkami, znají. Helena a Jana pečlivě nadepsaly obálky s pozvánkami a rozeslaly je na adresy čarodějnic, které jsou evidované v rejstříku Ministerstva čarodějnic.

Vaření lektvarů s čarodějnicí Elvírou. | Foto: Iva Vladíková

Pozvání přijala čarodějka Elvíra. Právě dnes přilétla na Tyršovo nábřeží, kde se od 28. dubna do 3. května pokusí naučit děti co nejvíce ze svého řemesla. Bude vařit kouzelné lektvary, a když se nebudete bát, třeba vás do svých kouzel zasvětí.