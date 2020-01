V ruce měl každý svůj "boxík", tedy krabičku na hotový pokrm. V plánu byly GRATINOVANÉ BRAMBORY S LILKEM A CUKETOU. Vedoucí kroužku, toho času šéfkuchař Marián Greš, vysvětlil dětem postup a sám nasadil ukázkové tempo s přípravami. Bylo znát, že děti se ve zdejší kuchyni orientují na jedničku. Škrábaly brambory, čistily a krájely zeleninu, smály se a brebentily.

Nikdo nečekal s rukama v kapsách, práce bylo dost pro všechny. Byla jsem zvědavá, kdy zahlédnu prvního nenápadného ochutnávače : Dokud kuchtíci pracovali se zeleninou, nikdo neolízl ani prst. Jakmile se jim do rukou dostal sýr a slanina, nějak jim ty prstíky sami občas zabloudily do pusy. Věděli jste, že se dá mlsat i strouhanka? Já donedávna ne.

Kroužek probíhá pouhých 60 minut. Děti se tak kromě zručnosti zdokonalují také v hospodaření s časem. Zatímco se pokrm zapékal v troubě, společně jsme si povídali o vaření a zahráli hru. Všichni víme, že k vaření patří neodmyslitelně úklid. V téhle kuchyni se mu o trošku více věnovali pánové, než malé slečny, kterých byla převaha. Ale psssst, třeba to byla náhoda :)



Jakmile bylo hotovo, děti hodnotily recept i samotné jídlo. Zaznělo, že lilek mohl být více osolený, že brambory se mohly péct déle, ale ve výsledku je to dobrota. A co se chystá v kroužku VAŘENÍ příště? Makový závin.

Marcela Obručová