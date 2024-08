,,Přijďte zabavit svoje děti a i s těmi nejmladšími si vyzkoušet extrémní překážkový závod zaměřený na všestranné fyzické dovednosti ve stylu Spartan Race. V kombinovaném závodu běh s překážkami nebude na trati chybět ani trochu vody a bahna. V závodě jde hlavně o zábavu, čas se neměří. Vyhrává každý a každý účastník v cíli dostane odměnu a občerstvení. Děti se můžou nejvíc těšit na krásnou dřevěnou medaili. Tu dostanou všichni,“ zve do Lhotky jeden z pořadatelů Lukáš Foltýn.

Do závodu je ale nutné registrovat se online předem. Startovné do středy 21. srpna je 100 Kč.

Veškeré informace jsou na stránkách klubu SRTG Zlín.

Lhotka je dostupná zlínskou MHD, závod se koná 500 metrů od zastávky Chlum.

Informace je možné získat na emailové adrese srtgzlin@gmail.com, nebo na telefonu 604 719 440.

SPARTÁNEK VE LHOTCE 2024 (sobota 24. srpna):

Děti 4 – 6 let: 13:00 – 14:30 800 metrů + 14 překážek, s rodiči, bez angličáků

Děti 7 – 9 let: 15:00 – 15:45 1200 metrů + 19 překážek, bez rodičů, trest 5 angličáků

Děti 10 – 14 let: 16:10 – 17:00 2400 metrů + 33 překážek, bez rodičů, trest 5 angličáků

Poznámky: Časy jsou orientační. Časový harmonogram se může měnit podle počtu přihlášených účastníků v jednotlivých kategoriích. Prezence je 30 až 60 minut před startem každé kategorie.