Ve Zdounkách u Kroměříže zahraje v dubnu Čechomor

Čechomor. To je česká hudební skupina hrající v originálním pojetí české, moravské a slovenské lidové písně. Pokud si nechcete nechat ujít jejich koncert, tak si naplánujte cestu 1. dubna 2022 do Zdounek u Kroměříže. Od 19 hodin v tamní sportovní hale to tam kapele rozjede.

Čechomor. | Foto: Archiv Deníku