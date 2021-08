V loňském roce měla skupina HARLEJ naplánované halové turné k oslavám svých pětadvacetin, které přerušila pandemie koronaviru. V pátek 6. srpna od 18.30 hodin proběhne ve Zlíně na parkovišti před Masters of Rock Café ve Zlíně velký open air koncert jako náhrada za loňský březnový termín.

Skupina Harlej přijede konečně slavit 25 let do Zlína. | Foto: Evina Schmidova

„Oslavu narozenin HARLEJe jsme připravovali dlouho a dali si na všem pořádně záležet, bohužel všichni víme, co se stalo a jak všechno dopadlo. Jsme rádi, že konečně s fandama ze Zlínského kraje můžeme naše výročí oslavit a slibujeme, že jsme pro vás připravili co možná největší show, jakou jsme mohli,“ říká kytarista Tonda Rauer a dodává: „Na Zlínsko jsme s Harlejem vždycky často jezdili a pokaždé jsme se sem rádi vraceli. Samozřejmě i naše vystoupení na Masters of Rock ve Vizovicích byly pro nás vždycky super. Už se do Zlína těšíme.“