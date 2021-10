Zpěvačka, skladatelka a kytaristka Lenka Dusilová našla kdysi odvahu opustit svět uznávané divoké rockerky a vstoupit do hudebně mnohem intimnějších světů, v nichž překračuje hranice mezi popem a alternativou. Do Zlína přijíždí představit své nové sólové album Řeka, za které vloni získala hned tři hudební Ceny Anděl.

Lenka Dusilová. | Foto: Deník/repro

V posledních letech Lenka Dusilová koncertovala převážně sólově. Sebevědomý a experimentální ráz jejích koncertů se promítl také do její nové desky, na kterou se čekalo dlouhých šest let. A stálo to z to! Album Řeka je nejodvážnější a nejambicióznější nahrávkou její bohaté kariéry. Vzniklo ve spolupráci s producenty z rozdílných hudebních světů: filmovým skladatelem Petrem Ostrouchovem, který se podílel například na oceňované desce Vladimíra Mišíka, a elektronickým mágem Aid Kidem.