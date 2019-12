Čerty a anděly se to doslova hemžilo v pondělí 9. prosince 2019 ve foyer zlínské knihovny.

Ve zlínské knihovně mohly děti porazit anděla v pexesu | Foto: Gabriela Winklerová

Příznivci deskových her měli jedinečnou příležitost rozplakat čerta nad kartami nebo porazit anděla v pexesu, a to na akci nazvané Mikulášské deskohraní. Hrály se hry z novinek v deskových hrách, které nadělil Mikuláš do dětského oddělení. Kreativní návštěvníci měli možnost sami si jednoduché a originální hry vyrobit.