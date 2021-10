„Stejně významně ovlivnil také směřování zlínského muzea, především od 90. let minulého století,“ uvedla etnografka muzea a jedna z organizátorek konference Alena Prudká. „Stál za vybudováním Studijně-dokumentačního střediska Františka Bartoše, inicioval založení Archivu H+Z, rozšiřoval muzejní sbírky o cenné fondy a významný dokumentační materiál.“ Karel Pavlištík se ve výzkumu soustředil především na Podřevnicko – styčnou oblast Valašska, Slovácka a Hané, na dokumentaci tradiční lidové kultury a jejích proměn.

Ve dnech 6. a 7. září 2021 se konala v Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně konference Mezi etnografií, folkloristikou a muzejnictvím, která byla věnovaná PhDr. Karlu Pavlištíkovi, CSc., a to při příležitosti jeho nedožitých devadesátých narozenin. Uspořádali ji Klub H+Z a Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně ve spolupráci s Českou národopisnou společností a pod záštitou ministra kultury České republiky Lubomíra Zaorálka a senátora Jiřího Čunka.

