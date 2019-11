V úterý 12. listopadu se v prostorách Základní školy Luhačovice konala tradiční přehlídka středních škol, které se zúčastnila téměř třicítka škol ze tří krajů.

Velká přehlídka v ZŠ Luhačovice | Foto: Mgr. Roman Lebloch, ředitel ZŠ Luhačovice

Rodiče žáků mají ideální možnost při konání třídních schůzek zjistit od zástupců středních škol kvalifikované informace o škole a oborech, které vyučují a nemusejí vyjíždět do různých měst tyto informace zjišťovat. V rámci volby povolání je to nejvýznamnější akce, kterou škola pořádá a poděkování patří i zúčastněným školám za to, že do Luhačovic přijedou.