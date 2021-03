Hrad Cimburk vznikl mezi léty 1327 - 1333, opuštěn byl v roce 1720. V 30. letech minulého století byly provedeny první záchranné práce, další v roce 1940. V průběhu staletí doznal hrad několika přestaveb a oprav. Koncem sedmnáctého století ztratil svůj význam coby hradební a opevňující a začal sloužit jako sídlo lovčího a k ubytování lesního personálu.

Poslední kapitola živých dějin jednoho z nejhezčích moravských hradů se uzavřela v roce 1709. Od té doby byl hrad pustý. O hrad se stará občanské sdružení Polypeje, které se snaží postupně o jeho záchranu.

Zdroj: Jiří Baran

Hrad zaujímal strategickou polohu u křižovatky dvou dopravních cest, a to cesty od Uherského Hradiště kolem hradu Buchlova na Stupavu a Koryčany a cesty vedoucí z Kroměříže do Střílek, dále pak přes Koryčany až do Hustopeč.

Pod zříceninou se nachází vodní nádrž Koryčany, která slouží jako rezervoár pro skupinový vodovod Kyjova a není v ní povoleno koupání a jakékoliv rekreační aktivity.