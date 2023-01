Otevřená herna se koná pravidelně, vždy ve středu v ulici Osvoboditelů a v pátek v Kotěrově ulici, a to od 8.30 do 11.30 hodin. Vstupné činí 50 Kč za dospělého a dítě, přičemž za každého dalšího účastníka se počítá plus 30 Kč. Jedinými výjimkami, kdy jsou herny zavřené, jsou dny pracovního klidu nebo prázdniny. Z toho důvodu bude provoz heren v únoru omezen. Sledujte náš web nebo sociální sítě pro další informace!