Pro rodiče je připravena také pracovní zóna, kde si u dobrého čaje či kávy mohou vyřídit, co potřebují. Vstup do herny je zpoplatněn částkou 50 Kč za dítě a dospělého dohromady. V případě zájmu o keramickou dílnu, kterou je každý pátek také možno využít, oslovte naše pedagogy. V částce 200 Kč je zahrnuto

vyrábění, glazování, dva výpaly a odnos výrobku domů. Herna je otevřená, to znamená, že není nutno se předem přihlašovat. Zkrátka přijďte, rádi vás přivítáme!