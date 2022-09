VIDEO: Slunečnice na přivítání. Kytičkou v ZŠ Fryšták uvítali deváťáci prvňáčky

Děti jsou moc šikovné, do školy se těšily. Řeč je o letošních prvňáčcích ve fryštácké základní škole. Do lavic jich usedlo celkem devatenáct do třídy 1.A (jejich třídní učitelkou je Lena Minaříková) a devatenáct žáčků do třídy 1.B (jejich třídní učitelkou je Eliška Galíková). "Přejeme jim mnoho krásných zážitků nejen při vzdělávání, ale i při mimoškolních aktivitách," řekl ředitel Základní školy Fryšták Libor Sovadina, kterému děkujeme za snímky i video.

Zahájení školního roku 2022/2023 v ZŠ Fryšták. | Video: Základní škola Fryšták

A jak vypadalo 1. září? Konalo se slavnostní shromáždění v Sokolovně za účasti rodičů, prarodičů, hostů. "Letos nastoupilo 38 prvňáčků do dvou tříd, včetně jednoho z Ukrajiny. Tradicí bylo uvítání kytičkou od deváťáků. Na konci roku se opačně loučí prvňáci s deváťáky," dodal ředitel. VIDEO, FOTO: Andělská jízda pro Karla Lopraise vyrazila z Frenštátu do Jeseníků Chcete vědět, jak se ty houby v lese jmenují? Podívejte se do naší fotogalerie