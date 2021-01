Je sobota tříkrálového týdne. Ulice jsou plné skupinek tří dětí, vždy v doprovodu jedné dospělé osoby. Jsou to králové, kteří přinášejí lidem Boží požehnání, radostnou zvěst, naději. Uprostřed zlínského sídliště se line vůně jitrniček a jelítek, významné osobnosti města příchozím rozlévají prdelačku. V plném proudu je i festivalová hudební produkce. Na pódium přichází už třetí kapela. Na opačné straně města o něco větší tři králové, vedeni hvězdou, vítají návštěvníky zlínského Divadla Scéna. S koledou na rtech …

Tři králové přicházejí. Cestou je provází hvězda. | Foto: Pavla Romaňáková

Tak nějak to mělo být. Ovšem v důsledku pandemie z toho letos není nic! Opravdu nic? Nikoliv. Platí, že Tři králové Divadla Scéna Zlín přicházejí. Cestou je provází hvězda. Divadlo Scéna Zlín je několik let pevnou součástí zlínského kulturního života. A také každoroční Tříkrálové sbírky. Protože letošní koleda se musí přesunout do online prostoru, natočilo divadlo za účelem podpory činnosti Charity Zlín, krátké video o putování třech králů. Moc děkujeme.