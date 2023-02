Rádi bychom klientům, kteří navštíví naše zařízení, zprostředkovali alespoň virtuální výlet například do místa, kde byli v mládí na dovolené či výletě a kam už se kvůli problémům s mobilitou nedostanou.

Paní Marie, jedna z klientek, které k nám opakovaně jezdí do odlehčovací služby, procestovala kus světa. Cestování byl její největší a celoživotní koníček. Jejím heslem je "Všude dobře, tak co doma". Má velké přání. Ještě jednou se podívat do Francie, což vzhedem k problémům s mobilitou už není možné.

Paní Anežka celý život pracovala v JZD. Starala se o děti a domek s malým hospodářstvím. Jejím snem bylo podívat se k moři, nikdy k tomu však nebyly vhodné podmínky. Brýle Kaleido by oběma dámám a nejen jim alespoň částečně sen splnily. Díky Vašemu daru chceme pro naše klienty pronajmout na 1 rok speciální virtuální brýle Kaleido. Jsou určeny k aktivizaci a kognitivnímu tréninku seniorů. Za 4840 Kč můžeme pronajmout brýle na 1 měsíc, 14 520 Kč stojí pronájem brýlí na čtvrt roku, 29 040 Kč je půlroční nájemné brýlí. Abychom mohli brýle s klienty využívat 1 rok nájemné činí 48 400 Kč. Každého příspěvku si velmi vážíme.

Bohaté vjemy z venkovního světa jsou naprosto zásadní pro udržení dobrého psychického i fyzického stavu a podpoření pozitivní motivace a kognitivních funkcí seniorů. Procházky lesem, relaxace na pláži, česká i evropská města s českým průvodcem, ale také třeba koncert, prohlídka galerie, romantická setkání a speciální kognitivní výzvy! To všechny tyto speciální brýle umí. Děkujeme za Vaši podporu. https://www.darujme.cz/projekt/1207502

Veronika Malinová

