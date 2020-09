Ve školce v ulici Dětská na Jižních Svazích děti dováděly i o prázdninách. Mezi "řáděním" na pískovišti, skluzavkách a brouzdališti nebo také péčí o vyvýšené záhony a bylinkovou zahrádku, které si užívaly na nově zrekonstruované zahradě, děti také pomáhaly při výzdobě školky v rámci blížícího se začátku nového školního roku. Využily k tomu víčka od plastových kbelíků, které barevně pomalovaly a za pomocí paní učitelek nainstalovaly na plot krátký, ale přesto výstižný vzkaz pro všechny - VÍTEJTE.

Výzdoba školky v rámci blížícího se začátku nového školního roku. | Foto: Kolektiv MŠ Zlín, Dětská

Nové, ale i stávající děti, tak 1. září na plotě vítal krásný pozdrav, který paní učitelky doplnily ještě o fotky celého personálu školky. To, aby nejen děti, ale i rodiče přeci věděli, kdo se na ně ve školce těší a koho tam budou potkávat. I to může dětem pomoci v rychlejší adaptaci na prostředí, což je na začátku roku to nejdůležitější.