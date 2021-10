Volby jako společenská událost. Senioři se na ně už dlouho těšili

Mezi prvními voliči letošních voleb do Poslanecké sněmovny byli i klienti našeho Alzheimercentra ve Zlíně. Můžete nám věřit, že se na to někteří klienti těšili už delší dobu, vzali to zodpovědně a také jako společenskou událost.

Volby v Alzheimercentru ve Zlíně. | Foto: Pavla Staňková