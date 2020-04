„Držíme se a za to Luhačovice děkují všem zdravotníkům, dobrovolníkům a dalším, kteří pomáhají. Na Masarykově ulici jsme proto umístili billboard s poděkováním za tuto pomoc,“ poznamenal za město starosta Marian Ležák.

Toto sdělení je tak na opravdu exponovaném místě, protože ulice je hlavní tepnou města. „Uvidí ho tu mnoho občanů a to je dobře, protože poděkování patří i jim. Těší nás, že na Luhačovicku nepřibývá nakažených, a to také díky tomu, jak jsou obyvatelé disciplinovaní v nošení roušek a dodržování dalších opatření. To je také velká pomoc. Velmi si vážíme i soudržnosti mezi lidmi a porozumění,“ dodal starosta Marian Ležák.

Že v Luhačovicích nosí roušku opravdu všichni, dokládá i nevšedním snímkem. „Příkladem jde u nás dokonce i zakladatel první zdejší lázeňské společnosti, MUDr. František Veselý. Věřím, že i on by měl z přístupu lidí velkou radost,“ pousmál se starosta s poukazem na foto rouškou vybavené sochy stojící u luhačovické kolonády. O vzájemné pomoci a soudržnosti lidí v Luhačovicích svědčí i to, jakým způsobem zmíněný děkovný billboard vznikl. „Grafický návrh i možnost využití reklamní plochy pro toto sdělení nám byly poskytnuty zdarma, za což taky velmi děkuji,“ uzavřel starosta Ležák.

Město Luhačovice