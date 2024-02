Vyrábí si mýdlové krabičky. Ve zlínské Svíčkárně se snaží být soběstační

Pokud si koupíte něco pro sebe, jistě to potěší. Ještě větší radost vám ale udělá, když si takovou věc vyrobíte sami. My se ve Svíčkárně ve Zlíně snažíme být co nejvíce soběstační. A když je to možné, klienti se zapojují nejen do procesu konečných výrobků, ale také do jejich komponentů.

Výroba mýdlových krabiček. | Foto: Naděje Zlín

Třeba jako tomu je u mýdlových krabiček, na jejichž výrobě se klienti podílejí pravidelně. Kromě dobrého pocitu z práce tím procvičují jemnou motoriku a také prostorovou představivost. Naděje Zlín