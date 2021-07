Kristýna Fuksová v rámci programu Malířských cest okolo Soláně připravila ve spolupráci se Sdružením pro rozvoj Soláně výstavu „Jablko od stromu“. Kristýna Fuksová v galerii Zvonice na Soláni prezentuje své obrazy a také díla svého dědečka, akademického malíře Lojzy Baránka.

V prvním patře Zvonice jsou vystaveny malby Lojzy Baránka a malby Kristýny Fuksové. Baránkova díla jsou namalována technikou tempery, což je technika spíše přípravných prací než prací závěrečných. To, že se Lojza Baránek rozhodl pro malby temperou, je příkladem jeho malířského mistrovství. Na rozdíl od olejomalby je malba temperou náročná v tom, že ji už nelze dodatečně upravovat tak jako olejomalbu. U temperové malby je nutno pracovat alla prima, přímo takzvaně na jeden „zátah“, kdy opravy jsou již jen minimální.

Vystaveny jsou Baránkovy obrazy ze závěru jeho tvůrčího období, kdy maloval své oblíbené Bílé Karpaty s kopci, horami a v nich zasazenými dřevěnými chalupami a chaloupkami. Maloval, co měl celý život rád: valašskou krajinu. V galerii Zvonice je možno díky jejímu čistému prostoru zhlédnout malířské dílo Lojzy Baránka v celé jeho šíři i kontinuitě. Obrazy vyvolávají v divákovi pocit klidu, pokory a vrcholného estetického zážitku ze zobrazovaného malířského světa akademického malíře Lojzy Baránka. K výslednému zážitku přispívá i potlačená barevnost obrazů a úspornost výrazových malířských prostředků. Ve druhém patře galerie je vystaveno grafické dílo Lojzy Baránka.

Prezentovány jsou serigrafie a obrázky vytvořené originální technikou odkrývání vosku. Námětově se grafiky shodují s malbami Lojzy Baránka v prvním patře.

Obrazy Kristýny Fuksové, které jsou společně vystaveny s díly Lojzy Baránka, prezentují mladou postmoderní malbu. Námětově různorodé obrazy jsou malovány kombinovanou technikou, kdy Kristýna Fuksová spojila netradičně akvarel a olejomalbu. Výsledkem jsou snové, jakoby mlžné obrazy, plné tajemství, které divák musí postupně odkrývat, divák je nucen hledat to nové, co je „za“ obrazem, jakoby pod povrchem malby. To divákovo hledání společně s brilantní malířskou technikou vytváří z děl Kristýny Fuksové obrazy vysoké kvality. Mladá výtvarnice pokračuje ve své tvorbě správným směrem, neustále hledá a nalézá a je důstojným pokračovatelem malířského rodu Baránků. Můžeme konstatovat, že i když malířské světy Lojzy Baránka a jeho vnučky Kristýny Fuksové jsou si velmi vzdálené, na výstavě v galerii Zvonice příjemně souzní, pro návštěvníka výstavy jsou krásným zrakovým potěšením.

Výstava „Jablko od stromu“ byla zahájena 26. 6. 2021 a potrvá do 17. 8. 2021. Kdo má cestu na Soláň, určitě galerii s výstavou obrazů a grafik navštivte.

Druhou prázdninovou výstavu připravila pro návštěvníky Galerie Vincúch ve Valašských Kloboukách Bc. Zuzana Malíčková, mladá výtvarnice z Brumova-Bylnice. Zuzana Malíčková připravila výstavu při příležitosti svého ukončení bakalářského studia na Ostravské univerzitě. V galerii je možno zhlédnout kresebné a malířské práce, které Zuzana Malíčková vytvořila během tří let svého studia na vysoké škole. Hlavně v malířských dílech je možno vysledovat příklon k figurální malbě, se zaměřením na detail lidského těla. I když je Zuzana Malíčková na začátku své umělecké dráhy, její druhá výstava v Galerii Vincúch naznačuje její nesporný výtvarný talent a zrod další výtvarné osobnosti spolku Vincúch. Výstava Zuzany Malíčkové byla zahájena 9. 7. 2021 a potrvá do konce srpna.



Při návštěvách obou výstav vám přejeme mnoho výtvarných zážitků.



Mgr. Jiří Ročák

Osmáci navštívili Technický jarmark. Největším zážitkem byla návštěva kovárny Přečíst článek ›