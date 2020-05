Chodíš rád na procházky do přírody? Slyším, že ano! Tím pádem je tento video návod pro tebe jako dělaný. Ukážeme ti v něm, jak si vyrobit svůj domácí herbář.

Vyrobte si domácí herbář. | Foto: Helena Doleželová, DDM Astra

Udělej si výlet s rodiči do přírody. Natrhej do košíku rostliny a doma je podle maminčina či babiččina herbáře poznej. Rozřaď, o jakou rostlinu jde. Pokud doma žádný herbář nemáte, nezoufej. Určitě jsi slyšel o aplikaci do telefonu, která umí rozpoznat rostliny. Ta ti může být také užitečná.