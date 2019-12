Od konce září do konce října jste k nám do Domu dětí a mládeže Astra ve Zlíně nosili krásná a děsivá strašidla ze všech koutů Zlínského kraje.

Soutěž strašidel v Domě dětí a mládeže Astra ve Zlíně | Foto: DDM Astra ve Zlíně

Strašidel k nám dorazilo tolik, že by nám dokázaly vyzdobit všechny naše tři budovy, ale pro lepší přehlednost (a aby návštěvník měl lepší šanci vidět všechna strašidla) podařilo se nám je umístit do jedné z našich budov, a to na Tyršovo nábřeží.