Spolek Rozumění už roky spolupracuje se Spolkem přátel výtvarného umění Kroměříže, Valašským názorem a spolkem Fotoklub Beseda. Tito všichni se prezentovali Na louce svými díly. Takřka 40 vystavujících představilo své malby, kresby, dřevořezby, fotografie a šperky. Asi dvě stě účastníků si tato díla prohlédla za hudebního doprovodu skupiny Hogo Fogo, čepovalo se pivo, vařila káva, rozlévalo víno a hlavně setkávali se zde lidé stejného založení.

Nejlépe atmosféru výstavy vystihla vystavující paní Pavla Kotyzová, která na fb napsala: "To se sejdou dvě stovky přátel a známých majitele chalupy. Přinesou svoje výtvarné práce, něco zakousnut a vypít. Ty obrazy a další objekty roznesou po zahradě nebo rozloží ve stodole, pověsí na stromy, na žebříky a na ploty. Do toho hraje kapela, lidi chodí mezi obrazy, komentují je, baví se, pak sedí a jedí a pijí ze společného stolu. Mezitím pobíhají děti, psi, broukají mimina a svítí slunce. Co víc si přát!"

Jiří Holub