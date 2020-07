Oba nálezy vzbudily zaslouženou pozornost, při tiskové konferenci si je přišel prohlédnout i hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek. Také na jeho popud se Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně rozhodlo v kraji ojedinělý nález představit veřejnosti co možná nejdříve.

„Naše konzervátorské oddělení v čele s Karlem Šindelem ošetřilo mince tak, aby ve výstavě opravdu vynikly, a přitom byla zajištěna jejich ochrana před vnějšími vlivy,“ řekl ředitel muzea Mgr. Pavel Hrubec. „Po ukončení výstavy ale mince poputují k podrobné expertíze a vyhodnocení, které by mohly prozradit více o původu zatím tajemného pokladu. Výsledkem by také mělo být určení hodnoty obou nálezů, které bude klíčové pro vyplacení odměny nálezci.“

Výstava POKLADY Z HOSTÝNSKÝCH VRCHŮ bude pro veřejnost otevřena denně od 17. 7. 2020 do pondělí 3. 8. 2020. „Výjimečný nález si zaslouží výjimečné podmínky,“ uvedla vedoucí obchodního oddělení ing. Silvie Lečíková. „Přístupný tedy bude i v pondělky, kdy máme běžně zavřeno. Doufáme, že doba od 10 do 16 hodin bude v tyto dny pro zájemce dostačující. Ostatní dny je muzeum otevřeno od 10 do 18 hodin a nadále platí, že během prázdnin mají děti do všech objektů muzea vstup zdarma.“

První příležitost shlédnout poklady nabídne muzeum ve čtvrtek 16. července v 16 hodin, kdy otevření výstavy doprovodí odborný komentář archeoložky muzea PhDr. Jany Langové, RNDr. k oběma nálezům, v 17 hodin pak bude následovat její komentovaná prohlídka archeologické části výstavy PŘÍBĚH ŽELEZA, jejíž je spoluautorkou.

Silvie Lečíková, Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně