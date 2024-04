Při pohledu na dílo Lubomíra Jarcovjáka vám vytane na mysli teze, kterou vyznávali někteří lidé v renesanci a sice, že Bůh se projevuje prostřednictvím matematiky a geometrie.

Z vernisáže výstavy Vrstvy Lubomíra Jarcovjáka | Foto: Josef Floreš

Oba tyto obory popisují něco ze stavu světa a vesmíru. A popisují to zcela objektivně bez možnosti nějak subjektivně vstupovat do těchto procesů a jevů ve snaze měnit je. Geometrie u Lubomíra Jarcovjáka však není triviální, prvoplánová. Často je rafinovaně skryta. Je prostředníkem, který autorovi pomáhá vést nás do hloubky jeho díla abychom se snažili porozumět. Porozumět dílu a snad, aspoň malinko, přiblížit se Bohu.

Obrazy, sochy i objekty jsou v prvé řadě vynikající příklady současného moderního umění s nevtíravou spiritualitou. Autor se nijak nevyhýbá dílům s vysloveně sakrální tématikou. Jedním z nejklasičtějších konceptů v tomto duchu je například křížová cesta v Bukovanech a další projekty.

Výstavu obrazů, soch a objektů lze v Galerii Radnice ve Slavičíně shlédnout do 10. června.

Autor: Josef Floreš