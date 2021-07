Cílem projektu Vzory vzorům je ještě před letními prázdninami odměnit knihou Bez frází a bez jůtubu žáky 3., 4., 5., a 6. tříd, kteří v uplynulém roce zůstali aktivní a vykonali něco pozitivního pro své okolí. Více než 3700 základních škol napříč Českem dostanou dětské publikace, kterými budou malí hrdinové ve věku 9-12 let v posledním školním týdnu odměněni.

„Kniha Bez frází a bez jůtubu vznikla na jaře 2020 s ambicí předat myšlenky projektu Bez frází srozumitelně i dětem na rozhraní prvního a druhého stupně základní školy. Úspěšný autor Dominik Landsman sestavil na základě materiálů Bez frází příběhovou linku dvou chlapců, kteří tráví čas u počítače hraním her a sledováním Youtube videí. Narážejí na situace, které je vždy přivedou k příběhům výjimečných sportovců. Jazykem i stylem vyprávění, srozumitelným a zábavným pro malé čtenáře, jim ukazuje vzory ze skutečného života, představuje zajímavé sportovní osobnosti a jejich způsob překonávání překážek. Kniha také ukazuje, že život spojený s pohybem a sportem přináší spektrum zážitků, které sezením u počítače nelze nahradit,“ sdělil výkonný ředitel Bez frází Karel Nocar.

Projekt zavítal i do Zlína, konkrétně do 17. ZŠ Křiby. S žáky se sešel Petr Korbel, nejúspěšnější současný český stolní tenista, dále zástupce Bez frází - spoluzakladatel a tvůrce František Suchan a také náměstek ústředního školního inspektora ČR Ondřej Andrys. Účasten byl i Karel Nocar, bývalý dlouholetý kapitán české národní házenkářské reprezentace a taky náměstkyně primátora města Zlína Kateřina Francová.

„Rok trvající období zákazů a omezení dětem velmi zkomplikovalo mimo jiné i možnost sportování a různých pohybových aktivit, což se samozřejmě negativně promítá jak do jejich fyzické kondice a zdraví, tak do jejich psychické pohody. Teď se tedy velmi hodí připomínat, jak je pohyb pro zdravý, spokojený a naplněný život důležitý,“ uvedl k akci Ondřej Andrys a dodal, že právě příklady známých sportovců, kteří museli v životě překonávat mnoho obtíží a překážek a řešili často stejné problémy, jako my všichni, mohou být pro děti velmi motivační.

ZŠ Křiby ve Zlíně