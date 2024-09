Jak jste se dostal k focení?

Focení pro mě začalo v roce 2007, kdy jsem si po tragické události v rodině přál k Vánocům něco, co by zahnalo moje myšlenky někam jinam, přál jsem si foťák. Byla to moje cesta, jak se se vším vypořádat. Tenkrát mě až tak nezajímaly parametry foťáku, jen jsem chtěl, aby měl Zoom a já měl tak všechno na dosah. Jak šel čas, měnil se můj “rukopis” ve fotografiích a taky technika šla dopředu. Po pár letech jsem objevil kouzlo pevných skel a pořídil jsem si oblíbenou “pevnou padesátku”. Byl to obrovský gamechanger a já věděl, že to je ta cesta, kterou chci jít a již do teď používám jen pevná skla, nejen kvůli své světelnosti, ale taky obrazové kvalitě.

Co všechno konkrétního fotíte?

Focení je pro mě terapie, při které mohu zastavit čas a uchovat vzpomínky včetně zachycení emocí. Proto mě nejvíce baví lidské příběhy a to především svatební, kde mohu zaznamenat ty nejdůležitější okamžiky. Při cestování také rád zachycuji scénu z ptačí perspektivy, tak sebou beru dron a rád komponuji krajinu z jiného úhlu.

Proč jste se rozhodl odletět na Nový Zéland?

Při studiu na VŠ jsem přemýšlel, co dál, co se svým životem. Věděl jsem, že chci pracovní kariéru začít trochu jinak než klasickou cestou, a tak vycestovat na druhou stranu polokoule se mi zdálo jako fajn nápad. Nebral jsem to jako samozřejmost, protože víza na Nový Zéland mají omezenou kvótu a zájem byl obrovský, ale povedlo se, v březnu 2018 jsem i přes padání serveru (byl přetížen) dostal víza a v listopadu roku 2018 jsem odletěl a zažil to největší dobrodružství v životě.

Jaká je tam krajina?

Jedním slovem, různorodá. Pro milovníky nekonečných a opuštěných pláží se stabilnější teplotou bych doporučil severní ostrov. Naopak kdo má raději turistiku, hory a drsnější podmínky, tak jižní ostrov. Bavil mě fakt, že na Novém Zélandu není žádné místo od oceánu vzdálenější než 100km, takže lze absolvovat vyšlap na horu, kde zimní bunda je nutností a za necelou hodinu už být v oceánu, kde je příjemná teplota.

Co Vás na Zélandu nejvíce překvapilo?

Těch věcí, které mě překvapily, bylo poměrně dost, především prvotních pár dní po příletu jsem byl občas v údivu z toho, kolik místních chodí po ulici pouze v ponožkách či bosky. Další překvapivou a milou zkušeností bylo příjemné nakupování, kde se prodavačka usmívá, zeptá se “jaký jsem měl den” a následně kolegyně skládá v poklidném tempu zboží do tašky. Nesmím zapomenout na teplotní změny, které se týkají severního i jižního ostrova, kdy teploty přes den mohou klidně atakovat 30 stupňů, avšak během časného rána mohou být klidně pouhých 10.

Jaké máte plány do budoucna?

Nyní se věnuji hlavně rodině, protože mám již dceru Stellinku a narodil se nám syn Mateo, takže se poslední dny točí kolem dětí a práce. Nicméně i tak zvládáme kratší výlety po ČR a do budoucna plánujeme procestovat Evropu. Láká nás Skandinávie, kde není tak přísná legislativa co se kempování v autech týče. A určitě bychom rádi viděli Portugalsko, kde jsou krásné pláže připomínající právě Nový Zéland.

Autor: Jakub Radič

Za příspěvek děkujeme