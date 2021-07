Taktéž chci moc poděkovat firmě SÚS Uherské Hradiště za poskytnutí nakladače a Autodopravě Petr Hasík, který nám pomohl dopravit dřevo do obce Hrušky. Doufám, že jsme našim rozhodnutím alespoň mírně přispěli ke zmírnění neštěstí v této oblasti naší Moravy.

"Spíš divné mrazení a zvláštní pocit. Nechce se mi popisovat ty pohledy na zničenou část obce a fotit se na místě, kde je cítit smutek a únava. Splnil jsem to, proč jsem sem jel. Předali jsme dar od naší obce Pašovice a upaluju domů. Je mi úzko. Hrdinů je tam dost. Zasloužili by si víc. Zasloužili by si zpátky úplně normální život. Jenže ten tak brzy mít nebudou. Já jim ho však upřímně přeji!!! Přeji všem postiženým, ať se co nejdřív vyrovnají se ztrátami a znovu se jim rozzáří úsměv na tváři. Vedení obce Hrušky nám děkuje za dar a já si zase v duchu přeji, ať takovou situaci nikdy nemusím řešit!!!," říká starosta Pašovic Vlastimil Řezníček.

Vlastimil Řezníček