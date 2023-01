Tyto bariéry spočívají v zapojení člověka s mentálním postižením do života společnosti, třeba do života kulturního. Člověka na vozíku jste například v divadle nejspíš už potkali. Ale kolikrát jste potkali v divadle člověka s mentálním postižením? Pokud ano, asi to byla spíš výjimka. Lidé s mentálním postižením nebo třeba s autismem vnímají svět jinak a také mu jinak rozumí. Ale okolní svět málokdy rozumí jim.