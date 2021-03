Máme velkou radost, protože bylo dokončeno vozidlo, které postavili žáci našeho učiliště ve Valašských Kloboukách. Ti dostali všechny potřebné díly pro montáž Tatry Phoenix 4x4 na základě dohody s Tatra Trucks a SÚS Zlínsko v loňském roce.

Projekt byl úspěšně dokončen a ve čtvrtek 4. března nám dovezli mechanici z Tatra Trucks druhou tatrovku Tatra Phoenix 6x6, kterou, pokud nám to epidemiologická situace dovolí, budou žáci skládat ještě v letošním školním roce.

Cílem projektu, je umožnit studentům technických škol a učilišť vyzkoušet si na vlastní kůži, co obnáší stavba nákladního vozidla, být součástí realizace a vidět celý proces zblízka. Pro obory jako automechanik jde o jedinečnou zkušenost. Na realizaci se podílelo zhruba 12 učňů z oborů automechanik a opravář zemědělských strojů. Hotová Tatra míří do ostrého provozu u krajské správy údržby silnic Zlínska. Tak kdo by si takovou praxi na škole nepřál!

Mgr. Pavel Hrabina, Střední odborné učiliště Valašské Klobouky