Žáci SOU Valašské Klobouky vycestovali na odborné stáže do Budapešti

Žáci Středního odborného učiliště Valašské Klobouky měli i v letošním školním roce možnost vycestovat do zahraničí, a to díky programu Evropské unie Erasmus+. Dne 15. října 2023 odcestovala skupina 15 žáků a 2 pedagogů do Budapešti, kde strávili celkem tři týdny. Jednalo se o tři kuchaře, sedm automechaniků a zbytek tvořili žáci z oboru Veřejnosprávní činnost a Podnikání.

Žáci SOU vycestovali na odborné stáže do Budapešti. | Foto: Pavel Hrabina, ředitel SOU Valašské Klobouky

Kuchaři pracovali pro obrovskou cateringovou společnost na největším a nejmodernějším stadionu nejenom v Budapešti, ale i v celém Maďarsku. Jednalo se o Puskás Arénu, která má kapacitu až 67 000 diváků. Zde kuchaři připravovali zejména studenou kuchyni, jako jsou saláty, sendviče a různé finger food. Denně připravili až 2000 pokrmů, které nejčastěji směřovaly na letiště pro jednotlivé letecké společnosti. Přestože se jednalo o náročnou práci, naši žáci zde obstáli na výbornou, což nám potvrdil i manažer cateringové společnosti, který s nimi byl velmi spokojen. Žáci z oboru Mechanik opravář motorových vozidel pracovali v různých autoservisech. Ve všech si naše žáky chválili a bylo nám řečeno, že se jedná o jedny z nejlepších stážistů, které zde kdy měli, na což jsme velmi pyšni. Zaměstnavatelé byli velmi překvapeni jejich odbornými znalostmi a pracovitostí. Ve Žlutavě si užili podzimní koncert. Vystoupil Ženský pěvecký sbor Otrokovice Skupina pěti žáků z oboru Veřejnosprávní činnost a Podnikání pracovala pro maďarskou firmu, která se zaměřuje na pořádání kulturních akcí v Budapešti. Žáci zde získali mnoho nových pracovních zkušeností, ale i vědomostí, neboť měli možnost účastnit se několika vzdělávacích seminářů v anglickém jazyce. Během třítýdenního pobytu měli žáci možnost dokonale poznat hlavní město Maďarska. Společně jsme navštívili dominanty Budapešti: parlament, Budínský hrad a Rybářskou baštu. Většina žáků navštívila i jedny z největších termálních lázní v Evropě, a to Széchényi lázně. Žáci měli po práci většinou volný program, který využívali k poznávání různých koutů Budapešti. Všichni vyzkoušeli místní specialitu - langoš. Ochutnali i zcela nové kombinace, které pro nás byly naprosto nezvyklé – např. smažený řízek a rýže, segedínský guláš s rýží a jablky nebo hranolky a sladké zelí. Během pobytu si žáci rozšířili své odborné dovednosti, získali nové zkušenosti, prohloubili si znalosti v anglickém jazyce, ale především získali samostatnost a orientaci v cizí zemi. Pavel Hrabina, ředitel SOU Valašské Klobouky