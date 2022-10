Mezinárodního setkání se zúčastnila také Tereza Burďáková (4.V) a Alois Myšák (3. Bk), kteří v minulém školním roce absolvovali zahraniční stáž ve Vídni a díky ní se poté mohli stát ambasadory za naši školu a celou Českou republiku v programu Euroučni.

Podívejte se na překrásné hřiby královské rostoucí na Brněnsku. Ale nesbírat!

„Prvním úkolem bylo přivézt produkty, které jsou typické pro naši zemi. Díky tomuto nápadu jsme si velmi oblíbili například Španělsko a jsme rádi, že se do něj můžeme právě díky Erasmu podívat. Postupně jsme absolvovali několik workshopů týkajících se evropských vztahů, sociálních médií a taky Erasmu samotného. Navštívili jsme pivovar Kozel ve Velkých Popovicích, kde jsme viděli přípravu piva od začátku až po expedici. Další zastávkou byla Česká televize, kde jsme se dozvěděli, jak se stříhají seriály, nebo jak vlastně vypadá studium oblíbeného pořadu SAMA DOMA. Třetí den jsme měli Tour de Prague, kde jsme mohli vidět nejznámější památky Prahy. Navečer jsme se vydali na připravenou plavbu parníkem s večeří. Poslední den jsme absolvovali únikovou hru, kde jsme spolupracovali s ostatními ambasadory s cílem získat co nejvíce bodů. Bylo to nádherné zakončení celého programu. Tohle setkání hodnotíme jako skvělou příležitost, jak se dozvědět spoustu zajímavých věcí, poznat nové lidi a nová místa. Každý přivezl kousek sebe a své země a každý odjel s něčím novým. Další mezinárodní setkání by se mělo uskutečnit příští rok na jaře v Portugalsku, tudíž doufáme, že budeme moct být opět jeho součástí a znovu reprezentovat naši školu,“ uvedli Terka a Lojza.

VIDEO: Pedagogové volného času z celého kraje sdíleli ve Zlíně své zkušenosti

Jsme moc rádi, že se naše škola zaměřuje na odborné stáže v zahraničí a že se díky tomu mohou naši žáci posouvat ve svém profesním i osobním životě.

T. Bělašková a T. Burďáková, SOU Valašské Klobouky

Jak se probouzí posvátný Velehrad do slunečního svitu? Podívejte se