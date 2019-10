Za mladší děvčata nás reprezentovaly – Michaela Kelová, Julie Kührová a Simona Flaková. Euforie a nervozita na startu byla vidět na první pohled. O pár minut později v cíli je vystřídal úsměv a náš první úspěch Mišky Kelové, která cílovou pásku protla jako 6. dívka.

V mladších chlapcích tomu nebylo jinak. Oba naši běžci, Martin Dvořák a Radek Dvořák, bojovali naplno od začátku až do konce. A i v této kategorii jsme mohli slavit. Marťa Dvořák si doběhl pro 4. místo, Radek Dvořák pro 8. místo.

Ve starších dívkách jsme na trati podporovali Vendulu Dvořákovou a Báru Jánošíkovou. Vendy uteklo umístění v top ten o 3 místa, ale i tak je to výborný výsledek. S nejtěžší tratí, ale i konkurencí, bojovali nejstarší kluci. Za nás Dominik Dvořák a Daniel Pijáček.

Zmíněných výborných výsledků jsme dosáhli mezi trénovanými atlety, biatlonisty, cyklisty a dalšími sportovci. O to více jsou naše úspěchy pro nás cennější. Jednalo se totiž o těžký závod především svým profilem. Žáci museli zdolat stoupání do kopce a následný náročný technický seběh v ranní rose. Gratulujeme a děkujeme žákům za vzornou reprezentaci a organizátorům za příjemnou sportovní atmosféru a podporu podél celé trati. Ten pocit, když probíháte skandujícím koridorem do cíle, tělo trpí, ale hlava strašně chce. Těžko to popisovat, to se musí zažít!

Mgr. Kristýna Kvasničková, ZŠ Tlumačov