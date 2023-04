Na konci ledna proběhlo krajské kolo žáků ve zpracování textů 2023. Vynikající výsledky soutěžících ze Zlínského kraje napovídaly, že řada z nich se zúčastní 30. mistrovství ČR žáků ve zpracování textů 2023, které se uskutečnilo 29. a 30. března 2023 na Obchodní akademii a Hotelové škole Havlíčkův Brod.

MČR žáků ve zpracování textů 2023 | Foto: Mičková Pavla

Zlínský kraj reprezentovali tito žáci: Johana Valová, Šimon Vrzala a Eliška Vrzalová z Gymnázia Rožnov p. Radhoštěm; Gabriela Žambochová, Martin Krutílek, Adéla Vráblová a Jan Houdek z OA a VOŠ Valašské Meziříčí a z OA T. Bati a VOŠE Zlín byli nominováni Leona Chmelová a Lukáš Žák.

Letošní rok byl i jubilejní. První počátky této soutěže sahají už do dob Československa, do 40. let 20. století. Začalo se soutěžit v roce 1949, a to v disciplíně psaní na stroji. Vítězný výkon z roku 1950, a to 72 čistých úhozů za minutu, vyvolává úsměv na tvářích dnešních soutěžících. V roce 1993 se uskutečnil první ročník soutěže v historii samostatné České republiky.

Technický vývoj ovlivnil i tuto soutěž. Dřívější disciplíny psaní na stroji, těsnopis, stenotypistika, vystřídaly disciplíny nové, modernější, které žáky provázejí i v běžném životě. Nyní se soutěží v těchto disciplínách: Záznam mluveného slova, Wordprocessing, Audiotranscription, Korektura textu. Psaní na stroji vystřídala disciplína Psaní na PC, která je pořád hlavní disciplínou.

Zlínský kraj měl zastoupení ve všech disciplínách a v každé získal medaili. Nejúspěšnější soutěžící byla Johana Valová z Gymnázia Rožnov p. Radhoštěm, která získala první místo v disciplíně Korektura textu, Záznam mluveného slova a v Opise textu. K této sbírce medailí si ještě přidala bronz v disciplíně Audiotranscription. Stala se tak absolutní vítězkou soutěže v kombinaci jednotlivců.

Z téže školy se na druhé příčce v kombinaci umístil Šimon Vrzala, který získal dvě 3. místa, a to z disciplíny Wordprocessing a Záznam mluveného slova. Nejmladší účastnice soutěže, žákyně 8. třídy, Eliška Vrzalová (G. Rožnov p. Radhoštěm) si odváží jednu medaili za 3. místo v disciplíně Korektura textu. Celkem jsme získali sedm medailí. I ostatní soutěžící se umístili v první polovině výsledkových listin. Všem soutěžícím děkujeme za vzornou reprezentaci Zlínského kraje.

Poděkování patří i Zlínskému kraji, který nás finančně podpořil a umožnil nám cestovat na soutěž mikrobusem.

Pedagogové – Ing. Pavla Mičková, Mgr. Robert Sigmund a Mgr. Ondřej Kašlík