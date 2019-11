V úterý 5. listopadu se konal v Baťově vile ve Zlíně už tradiční podzimní koncert žáků Základní umělecké školy Morava.

Žáci ZUŠ Morava zahráli na Podzimním koncertu v Baťově vile | Foto: Jakub Severin, ZUŠ Morava ve Zlíně

Žáci předvedli své umění nejen co do šíře repertoáru, zazněly skladby W. A. Mozarta, F. Shuberta, E. Hradeckého, ale také řady dalších autorů. A to také co se týče různorodosti nástrojů (harfa, klavír, alt saxofon, žesťě). Mladí umělci ukázali své dovednosti i v sólovém a sborovém zpěvu.