OnlineFitness - klik, který Ti změní život. Budeme rádi, pokud tato unikátní možnost cvičení některým žákyním změní život a každodenní dávka pohybové aktivity pro ně bude samozřejmostí. Děkujeme OF za příležitost a všem cvičícím pak přeji co nejvíce odcvičených lekcí a zlepšující se kondici. A jaké jsou reakce našich žákyň?

“Myslím si, že je to docela fajn takhle mít možnost si zacvičit doma, když někdo nechce riskovat a chodit do fitka. Má to i hezké zpracování a celkově mi to přijde fajn."

“Přijde mi to jako dost dobrá stránka, mají to dobře udělané, cviky pro mě nejsou zas tak náročné :).”

“Sice mě vše bolí, ale je to moc fajn a baví mě to. Jsem ráda, že mám takovou možnost a děkuju za ni.”

“Do OnlineFitness jsem se zaregistrovala. Stránky jsou přehledné. Rychle jsem se v nich naučila pracovat. Zatím cvičím každý den.”

“Na domácí cvičení to je úplná pecka! Z velkého množství druhů cvičení si každý vybere své-nejpohodlnější, co ho baví. Pro seberozvoj geniální a hlavně to člověka v těchto chvílích nakopne, ať jen nesedí na zadku a alespoň něco (málo) se sebou dělá! Jen tak na závěr, mám pocit, že se mi vyplavilo až moc endorfinů, chce se mi pořád smát a zlepšilo mi to celý den.”

"Líbí se mi, že videa jsou krátká i delší. Je tam velký výběr co zrovna chceme cvičit. I když dopoledne nemám čas, odpoledne pustím záznam a jedu podle něj. Dobře se mi podle nich cvičí, je to lepší než nějaká stažená aplikace. Takže za mě super!”

“Stránka je super, cvičí se podle ní dobře, jen je trochu škoda, že se denně můžu přihlásit jen na jednu lekci. Jinak nemám co vytknout.”

Mgr. Matěj Koňařík, Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín