Benjamin, pro všechny krátce Ben, žije s matkou na předměstí Paříže, chodí na sedmiletý gympl a je v pohodě. Jen ostatní jsou trochu nervózní… Ben váží o dvacet kilo víc, než by měl. Nezbývá než nastartovat vůli, přečkat výsměch spolužáků a pokusit se zhubnout. A taky pozná svou první lásku, Claire.

Je tloušťka opravdu takový pech? Co se stane, když pro jednou člověk dietu poruší? A bude život poté krásný a snadný? Mikäel Ollivier na deka přesně vyvážil román o francouzském "metráčkovi" současného světa, kde děti mohou mít všechno, co chtějí, a přitom jim často chybí to nejdůležitější. Knížka o hladu, pubertě, první lásce a snech.

V hlavních rolích exceloval Alan Novotný, Markéta Lánská a Lukáš Hejlík. Akce se konala ve spolupráci s Francouzsko-českým klubem ve Zlíně.

Text: Gabriela Winklerová