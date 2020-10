Zlaté oříšky za Zlínský kraj byly předány v holešovském zámku

Čtenář reportér





Zlatý oříšek je jedinečná soutěž pro nejnadanější, nejtalentovanější a nejšikovnější děti. V letošním roce se koná už 22. ročník této jedinečné soutěže. Druhým rokem se tato akce koná také v našem Zlínském kraji. Nominace do krajského kola probíhaly od 1. 6. do 23. 9. 2020. Porota vybrala do krajského finále 12 jednotlivců a kolektivů, které se setkaly v neděli 11. 10. 2020 v holešovském zámku na slavnostním vyhlášení. Akce se konala pod záštitou hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka a pod záštitou starosty města Holešova pana Rudolfa Seiferta.

Zlaté oříšky za Zlínský kraj byly předány v holešovském zámku. | Foto: Mgr. Jarmila Vaclachová