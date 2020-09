ŠEDESÁTKA - projekt, kterým vám budeme až do zářijového termínu připomínat zajímavé momenty, osobnosti a události z minulých ročníků našeho festivalu. Příběh sedmatřicátý: Evropa jede!

Hugh O´Connor - Dny irské kinematografie, rok 2012. | Foto: Zlín Film Festival

V roce 2003 se v soutěžích poprvé objevuje soutěž evropských celovečerních debutů a jedinečné profily evropských kinematografií. Po dlouhých 16 let, do roku 2018, byla součástí mimosoutěžní sekce přehlídka filmů jednotlivých evropských států, která mnohdy udávala i tón celého festivalového vizuálu. Vzpomeňte si jen na slavnou Pipi, nesmrtelnou hrdinku dětských knih Astrid Lindgrenové v rámci Dnů švédské kinematografie v roce 2017. Filmové projekce ozdobila i spousta národních filmařů. V roce 2012 přijeli reprezentovat Irsko herci Maria Doyle Kennedy (The Commitments), Hugh O´Connor (Moje levá noha) či spisovatel Patrick McCabe (Malý řezník).