Mezinárodní festival filmů pro děti a mládež uspořádá letos svůj už 60. ročník. Zlín má ale v pořádání filmových festivalů ještě delší tradici. Ve válečných letech 1940 a 1941 se zde konaly Filmové žně, bilanční přehlídka české filmové produkce. Úspěch a ohlas byl tak spontánní a nečekaný, že německé úřady, které nepočítaly s masovou odezvou a nechaly nevýznamnou, a jak se domnívaly jen místní provinciální událost bez oficiálního dohledu, velice zaskočil. Vedle filmů mohli diváci obdivovat i tehdejší hereckou elitu.

Lída Baarová, Nataša Gollová, Adina Mandlová, Oldřich Nový, Theodor Pištěk a další významní režiséři a filmaři se sjeli do Zlína sklidit svou slávu. Návštěvníci mohli vidět úspěšné novinky To byl český muzikant, Advokát chudých, Hotel Modrá hvězda či Noční motýl. Na druhý ročník už Němci do Zlína vyslali velkou delegaci, která na festival dohlížela. „Přesto se druhé Žně staly největší národní manifestací a lidé se do Zlína sjeli jako na pouť. Byl to poslední relativně svobodný počin české kultury,“ vzpomíná Elmar Klos. Třetí ročník se už však konat nemohl.

Zlín Film Festival se letos bude konat od 4. do 10. září.

Kateřina Martykánová, Zlín Film Festival