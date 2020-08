ŠEDESÁTKA - projekt, kterým vám budeme až do zářijového termínu připomínat zajímavé momenty, osobnosti a události z minulých ročníků našeho festivalu. Příběh šestý: Původní obyvatelé ze všech koutů světa.

Původní obyvatelé ze všech koutů světa. | Foto: Zlín Film Festival

Festivalová dramaturgie už po několik let zahrnuje do filmového programu jedinečné snímky o původních obyvatelích. V roce 2019 se část sekce Objevuj & poznávej věnovala právě jejich silným příběhům. Velvyslancem tehdy byl Maoravák, člen novozélandského uskupení Whakaari Rotorua, a jeho maminka. Do paměti návštěvníků se zapsal nejen veřejnou výukou tradičního tance haka. Na 54. ZFF jsme ve Zlíně mohli přivítat i Wiranu Tembé, malou dívku

z amazonského kmene na severu Brazílie.