ŠEDESÁTKA - projekt, kterým vám budeme i během zářijového termínu připomínat zajímavé momenty, osobnosti a události z minulých ročníků našeho festivalu. Příběh šestačtyřicátý: Young Stars.

George MacKay. | Foto: Zlín Film Festival

Už několik let přiváží festival do Zlína mladé nadějné herce z celého světa. První Young Star byl Haley Joel Osment, bývalá dětská hvězda známá z filmů Šestý smysl, Pošli to dál či A.I. Umělá inteligence. Za vzpomínku určitě stojí i návštěva Dakoty Blue Richards ze Zlatého kompasu či AnnaSophie Robb z Karlíka a továrny na čokoládu. V roce 2015 přijel do Zlína britský herec George MacKay, který měl za sebou sice už spousty skvělých filmů, ale největší úspěch ho teprve čekal s oscarovým válečným dramatem Sama Mendese 1917.