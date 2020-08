ŠEDESÁTKA - projekt, kterým vám budeme až do zářijového termínu připomínat zajímavé momenty, osobnosti a události z minulých ročníků našeho festivalu. Příběh jednatřicátý: Záplavy.

Záplavy 2010. | Foto: Zlín Film Festival

Vedle záplavy filmů v kinech a hostů na červeném koberci festival zaplavila i veliká voda. Petr Koliha, tehdejší umělecký ředitel ZFF, pro Český rozhlas řekl:

„Ano, včera nás tady ve Zlíně probudily sirény, které vyhlásily třetí povodňový stupeň, došlo i k určitým dramatickým situacím, ale festival probíhá bez narušení, v sálech je nálada výborná, naopak déšť vhání lidi do sálů. Venkovní program se samozřejmě pokoušíme přesouvat, řešit ho náhradním způsobem, je to škoda, ale na náladě nám to neubralo.“