Znělka je spolu s vizuálem identifikačním znakem jednotlivých festivalových ročníků. Na několik z nich se můžete podívat na kanále YouTube v profilu ZlinFest. Jak jste si jistě všimli, poslední tři roky se v animovaných znělkách opakuje motiv opice z pera umělce Petra Nikla (a čeká nás i zbrusu nová pro rok 2020). Tu již několik posledních let animuje animátorka a ilustrátorka knih Eliška Chytková.

Při exkurzi do historie najdeme i takové znělky, které si vzali do režie známí čeští tvůrci. V roce 1992 se do režisérského křesla posadil Filip Renč a natočil milý mini příběh dětského filmového štábu. Po velkém úspěchu Snowboarďáků se v roce 2005 podíval do zlínského ateliéru i Karel Janák. Jako jeden velký biják vypadá triková znělka s odkazy na trháky Indiana Jonese, Simpsonovy, Matrix, Harryho Pottera či Addamsovu rodinu. Poctu světovému velikánovi vzdal ve festivalové znělce režisér Vít Karas. Steven Spielberg a jeho kamarádi jako malí výrostci rozjedou v jednom kině bláznivý cirkus. Se zemanovskou animovanou znělkou plnou dětské imaginace pro jubilejní 50. ročník se v roce 2010 blýskl velmi nadaný bývalý student Vyšší odborné školy ve Zlíně Marek Berger. A

jak bude vypadat letošní téma Návrat do budoucnosti v nové znělce pro 60. ročník? Bude to bomba. Těšte se!

Zlín Film Festival se letos bude konat od 4. do 10. září.

Kateřina Martykánová, Zlín Film Festival