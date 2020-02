Nevíte, kam vyrazit ve vašem volném čase? Co třeba na některou z našich akcí v Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně…

Klub milovníků knih | Foto: Archiv KKFBZ

29. ledna - J. S. Bach – završitel hudebního barokního stylu (17 hodin)

Johann Sebastian Bach je právem označován za jednoho z největších hudebních géniů všech dob. Jeho dílo mělo značný vliv na další vývoj hudby počínaje W. A. Mozartem a Ludwigem van Beethovenem až po Arnolda Schoenberga nebo Henryka Góreckého. Ve své době proslul především jako interpret a improvizátor, jako skladatel však nebyl příliš uznáván. Bachova hudba byla vnímána jako konzervativní a po jeho smrti upadla na padesát let téměř v zapomenutí. Teprve od první poloviny 19. století se začala jeho díla postupně opět více hrát. Bach působil ve světských i církevních službách na různých místech Německa, nejvýznamnější jeho působiště byla Výmar, Köthen a Lipsko. Mezi jeho nejznámější kompozice patří Braniborské koncerty, Mše h moll, Matoušovy pašije, Vánoční oratorium či Umění fugy.

Pestrému životu a uměleckému působení tohoto geniálního skladatele bude věnována beseda s Mgr. Markem Obdržálkem ve středu 29. ledna 2020 v Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně. Návštěvníci se mohou těšit také na hudební ukázky.



Mgr. Obdržálek je hudebník, učitel hudby, manažer, moderátor výchovných koncertů a hudebních besed. Narodil se v Kroměříži. Studoval na konzervatoři v Kroměříži a Vysoké škole múzických umení v Bratislavě. Působil jako houslista v Moravské filharmonii, Státní filharmonii Košice a v komorním orchestru v Santiago de Compostela. Ve Filharmonii Bohuslava Martinů účinkoval 12 let jako houslista a 15 let vykonával ředitelskou funkci. Jako ředitel pracoval také 8 let v kulturním domě Otrokovická Beseda. Nyní působí jako učitel hudby v ZUŠ Morava ve Zlíně. Věnoval se také komorní hudbě ve smyčcovém kvartetu a později v komorním triu s flétnou a harfou. Založil komorní orchestr Collegium Antonína Dvořáka.