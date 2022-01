Žili, byli dva kosí bratři. Starší Josef za osmnáct a mladší Václav bez dvou za dvacet. "Josef s Václavem spolu vyvádějí nejrůznější taškařice, vylomeniny a zažívají mnohá dobrodružství. Přijďte se podívat na to, jak zkoušeli kopat metro, kdo jim to poradil a jak to nakonec dopadlo. Jak zkoušeli jezdit na kole. A kdo si nakonec na kole natloukl nos nebo zobák? Víte, jak se krotí lev? Josef s Václavem vám to ukážou. Umí toho ještě mnohem víc. A jestlipak umí dělat i dobré skutky? Josef s Václavem jsou prostě kosí kluci jak se patří.

Hraje se 16. ledna od 15 hodin - sál Malá scéna

Autor: Ludvík Středa / Michal Sopuch

Režie: Michal Sopuch

Hudba: Mario Buzzi

Scéna: Hana Knotková

Hana Mrázková

FOTO: Je to tady! Hvězdné ledové sochy na Pustevnách v celé své parádě