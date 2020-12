„V rámci prezentace si mohli účastníci videokonference udělat obrázek o celém projektu. První část nabízí informace o dějinných souvislostech, aby i mladší návštěvníci uměli zařadit tragické události z Ploštiny do příslušného historického období. Druhá část se už soustřeďuje přímo na léta 1944 – 1945 v okolí Ploštiny,“ uvedl Mgr. Pavel Hrubec, ředitel zlínského muzea.

Mgr. Ondřej Machálek, kurátor etnografie z Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně připravil právě tuto faktografickou část: „Cílem bylo na časovou osu položit nejdůležitější momenty partyzánského odboje a aktivit nacistického represivního aparátu v našem regionu. Spolu s našimi partnery ze Slovenska jsme ale chtěli, aby byl obraz o nacistické perzekuci co nejkomplexnější, protože obdobně tragické události se odehrály také na druhé straně hranice.“

Samotná interaktivní mapa je umístěna v objektu Envicentra pro krajinu v obci Vysoké Pole. Jeho zpřístupnění veřejnosti se díky technice a online přenosu mohli ve stejném okamžiku zúčastnit nejen zástupci okolních obcí, ale také pracovníci muzea ve Zlíně i pracovníci Trenčianského múzea ve slovenském Trenčíně.

Obě zmíněná muzea jsou partnery projektu interaktivní expozice Česko – Slovenska a připravovala jej s cílem vytvořit efektivní pomůcku, která by pomohla návštěvníkům budoucí expozice začlenit téma událostí Ploštiny do kontextu světových i místních souvislostí. Výsledkem jejich práce a práce firmy VRCOT, s. r. o., která převedla odborné podklady do podoby výsledného softwaru, je velká dotyková obrazovka na masívním stole, která umožňuje zapojení i více lidí současně. Interaktivní mapa tak představuje první krok k zamýšlené expozici, kterou bude návštěvník sám ovládat a řídit.

Projekt byl realizován z Fondu malých projektů operačního programu Interreg V-A pro Českou a Slovenskou republiku. V současnosti lze virtuální mapu shlédnout pomocí odkazu http://pamatnikplostina.cz/. Po uvolnění stávajících omezujících opatření zapříčiněných nemocí Covid-19 bude možné mapu vidět přímo v Envicentru pro krajinu ve Vysokém Poli, objektu č. p. 132, a to po dohodě s jeho vedoucí Bc. Radkou Brtišovou. Po dokončení rekonstrukce bude umístěna na Ploštině, v novostavbě návštěvnického zázemí s depozitárně-expoziční funkcí. Otevření nové expozice na Ploštině po rekonstrukci je podle projektu plánováno na rok 2022.

Silvie Lečíková, Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně