„Tak trochu bych řekl, že jsme jako dostihový kůň, celý nedočkavý závodu,“ řekl Pavel Hrubec, ředitel muzea. „Jenže na rozdíl od koně máme přece jen více povinností, které musíme zohlednit, a nařízení, která musíme dodržet. Ať už se jedná o limity pro počty osob podle metrů čtverečních výstavních prostor, nebo o dostatečné zásoby respirátorů pro průvodkyně a kustodky. Byli jsme často při přípravách nuceni řídit se jen odhadem a různými náznaky, ale to platí prakticky pro všechna odvětví hospodářství, takže si nechceme stěžovat. Skutečnost je taková, že v úterý budeme na značkách a připraveni přivítat první návštěvníky.“

A co vlastně muzeum v první den otevření nabídne? Pochopitelně jsou to stálé expozice Princip Baťa a František Bartoš. Posledních pár týdnů bude k vidění výstava Valašsko očima Kornelie Němečkové, která představuje především vystřihovánky této výtvarnice. Oproti původnímu plánu byla prodloužena výstava Poslové z vesmíru, meteority a tektity tak, aby mohly ještě využít školní skupiny a aby mohla okouzlit svými unikátními exponáty i prázdninové návštěvníky. Největší výstavou zůstává Jiří Hanzelka 100 let | pocta cestovateli. I tady bylo trvání výstavy prodlouženo – na své první návštěvníky totiž čeká už od ledna. Navíc se průběžně doplňuje a mění, takže zůstává i díky napojení na expedici Z101 stále zajímavá. Na počátku června pak přibyde zbrusu nová výstava Vějířů sladká tajemství.

Muzeum luhačovického Zálesí nabízí až do 26. září výstavu věnovanou meziválečné architektuře Luhačovic Nová doba, nový život.

Nová opatření ale neznamenají úplný návrat do předcovidové doby. „Nová opatření zatím neumožňují například skupinové prohlídky,“ říká Silvie Lečíková, vedoucí obchodního oddělení muzea. „Z tohoto důvodu zatím nemůžeme zpřístupnit hrad Malenovice, ani nabídnout tolik vyhledávané návštěvy budovy 21. s projížďkou Baťovým výtahem. Možné v tuto chvíli nejsou ani návštěvy organizovaných skupin ve výstavách a expozicích, nebo dílny, doprovodné programy a komentované prohlídky. Snažíme se být optimisté a doufáme, že se i tato situace v nejbližších dnech upraví ve prospěch kulturních institucí a jejich návštěvníků.“

Podle pracovníků muzea je pro nadcházející týdny program připravený a nabídnou jej veřejnosti hned, jak bude alespoň naděje, že se podaří je uskutečnit.

Silvie Lečíková, Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně